Van’da terör operasyonu

Van’da FETÖ/PDY ve PKK/KCK terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “28 Şubat-06 Mart 2022 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde; FETÖ/PDY terör örgütü soruşturmaları kapsamında 3, PKK/KCK terör örgütü soruşturmaları kapsamında ise 3 şahıs olmak üzere toplam 6 şüpheli şahıs yakalanarak haklarında gerekli yasal işlemler yapılmıştır” denildi.