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Van’da terör operasyonu: 3 gözaltı

Van’da terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda 3 kişi gözaltına alındı.

Asayiş 11.07.2022, 08:46
Van’da terör operasyonu: 3 gözaltı

Van’da terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda 3 kişi gözaltına alındı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “4-10 Temmuz 2022 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde; PKK/KCK terör örgütü soruşturmalarında 2, FETÖ/PDY terör örgütü soruşturmalarında ise 1 şahıs olmak üzere toplam 3 şüpheli şahıs yakalanarak haklarında gerekli yasal işlemler yapılmıştır” denildi.

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