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Van’da terör operasyonu: 29 gözaltı

Van’da FETÖ/PDY ve PKK/KCK terör örgütlerine yönelik yürütülen çalışmalar sonucunda 29 şüpheli yakalandı.

Asayiş 30.05.2022, 11:44
Van’da terör operasyonu: 29 gözaltı

Van’da FETÖ/PDY ve PKK/KCK terör örgütlerine yönelik yürütülen çalışmalar sonucunda 29 şüpheli yakalandı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “23-29 Mayıs 2022 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde; FETÖ/PDY terör örgütü soruşturmalarında 12, PKK/KCK terör örgütü soruşturmalarında 15 ve ‘Terörizmin Finansmanı Kanununa Muhalefet’ soruşturmalarında ise 2 şahıs olmak üzere toplam 29 şüpheli şahıs yakalanarak haklarında gerekli yasal işlemler yapılmıştır” denildi.

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