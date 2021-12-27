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Van’da terör operasyonu: 24 gözaltı
Van’da polis ekiplerince düzenlenen terör operasyonlarında 24 şüpheli yakalandı.
Asayiş 27.12.2021, 09:22
Van’da polis ekiplerince düzenlenen terör operasyonlarında 24 şüpheli yakalandı.
Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kentte terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “20- 26 Aralık 2021 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde; FETÖ/PDY terör örgütü soruşturmaları kapsamında 2 olayda 2 şahıs, 3 olayda ise PKK/KCK terör örgütü mensubu 22 şahıs yakalanarak haklarında adli işlem başlatılmıştır” denildi.