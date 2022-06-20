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Van’da terör operasyonu: 21 gözaltı
Van’da polis ekiplerince terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda 21 şüpheli yakalandı.
Asayiş 20.06.2022, 09:31
Van’da polis ekiplerince terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda 21 şüpheli yakalandı.
Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “13-19 Haziran 2022 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde; PKK/KCK terör örgütü soruşturmalarında 20, FETÖ/PDY terör örgütü soruşturmalarında ise 1 şahıs olmak üzere toplam 21 şüpheli şahıs yakalanarak haklarında gerekli yasal işlemler yapılmıştır” denildi.