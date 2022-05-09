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Van’da terör operasyonu: 2 gözaltı
Van’da PKK/KCK terör örgütü soruşturmaları çerçevesinde 2 şüpheli yakalandı.
Asayiş 09.05.2022, 09:09
Van’da PKK/KCK terör örgütü soruşturmaları çerçevesinde 2 şüpheli yakalandı.
Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “2-8 Mayıs 2022 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde; PKK/KCK terör örgütü soruşturmaları bünyesinde 2 şahıs yakalanarak haklarında gerekli yasal işlemler yapılmıştır” denildi.