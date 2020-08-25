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Van’da terör operasyonu: 12 gözaltı
VAN'DA TERÖR ÖRGÜTÜNE YARDIM VE YATAKLIK ETTİKLERİ İDDİASIYLA 12 ŞÜPHELİ ŞAHIS GÖZALTINA ALINDI.
Asayiş 25.08.2020, 12:57
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Van İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan operasyonda, terör örgütüne yardım ve yataklık eden 12 şüpheli şahıs gözaltına alındı.
Van Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “İl Jandarma Komutanlığınca, PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde; terör örgütüne bilerek isteyerek yardım ve yataklık etmek suçundan, 24-25 Ağustos 2020 tarihlerinde Van merkezli Amasya, İstanbul, Edirne ve İzmir illerinde operasyon icra edilmiş olup, 12 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonlar, yine halkımızın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecektir” denildi.
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