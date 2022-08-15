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Van’da terör operasyonu

Van’da PKK/KCK ve FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik yürütülen çalışmalar sonucunda 21 şahıs hakkında işlem yapıldı.

Asayiş 15.08.2022, 08:34
Van’da terör operasyonu

Van’da PKK/KCK ve FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik yürütülen çalışmalar sonucunda 21 şahıs hakkında işlem yapıldı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “8-14 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde; PKK/KCK terör örgütü soruşturmalarında 19, FETÖ/PDY terör örgütü soruşturmalarında ise 2 şahıs olmak üzere toplam 21 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapılmıştır” denildi.

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