Van’da terör operasyonu: 10 gözaltı

Van’da FETÖ/PDY ile PKK/KCK terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonda 10 şüpheli yakalandı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kentte terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “17-23 Ocak 2022 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde; FETÖ/PDY terör örgütü soruşturmaları kapsamında 2 şahıs, PKK/KCK terör örgütü mensubu 8 şahıs yakalanarak haklarında adli işlem başlatılmıştır” denildi.