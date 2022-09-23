Van’da tarihi eser operasyonu

Van’da jandarma ekipleri, internetten satışı sunulan tarihi eserlere ve Osmanlı dönemine ait 1 tabancaya el koydu.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, “Siber suçlarla mücadele çerçevesinde yürütülen çalışmalar neticesinde bir alışveriş sitesinde taşınır kültür varlığı satışı ilanının tespit edilmesi üzerine Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 23 Eylül 2022 tarihinde şüpheli E.S. (20) isimli şahsın ikametinde arama yapıldı. Yapılan adli aramada; 7 adet sikke görünümlü metal obje, 1 adet Osmanlı dönemine ait olduğu değerlendirilen 20 kalibre tabanca ve 1 adet metal detektörüne el konulmuştur. Yakalanan şüpheli adli işlemlerinin tamamlanmasına müteakip serbest bırakıldı” denildi.