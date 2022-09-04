Van’da şüpheli valiz alarmı

Van’ın en işlek meydanlarından biri olan İpekyolu Caddesi üzerine bırakılan şüpheli valiz polisi alarma geçirdi.

Van’ın İpekyolu Caddesi Havaalanı Kavşağı üzerine bırakılan şüpheli valiz polisi alarma geçirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri önce caddeyi araç ve yaya trafiğine kapatarak çevre güvenliği aldı. Daha sonra olay yerine çağrılan bomba imha ekipleri şüpheli valizi fünye ile kontrollü bir şekilde etkisiz hale getirdi. Etkisiz hale getirilen şüpheli şüpheli valizden kıyafetler çıktı. Olumsuz bir durum çıkmaması üzerine cadde trafiğe açıldı.