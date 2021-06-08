Van’da son 6 ayda 175 ‘siber dolandırıcılık’ olayı gerçekleşti

Van İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü son 6 ayda 175, son bir ay içerisinde de 33 siper dolandırıcılık olayının gerçekleştiğini açıkladı.

Van İl Emniyet Müdürlüğü, siper dolandırıcılıkla mücadele kapsamında bir video yayınladı. Son 6 ayda 175, son bir ay içerisinde ise 33 siper dolandırıcılık olayının yaşandığı belirtildi. Dolandırılan şahısların ifadelerini derleyen İl Emniyet Müdürlüğü, dolandırıcıların kullandığı tuzakları ortaya çıkardı. Dolandırıcıların kullandığı yöntemler ise şu şekilde sıralandı:

“’Arkadaşımdan gelen mesajda ’Hediye çeki dağıtıyoruz, hattın faturalımı?’ diye sordu. Arkadaşım olduğu için şüphelenmedim ve cevap verdim’, ‘Arkadaşım bana e-posta gönderdi. Sosyal medya hesabında bu maili kendi mail adresimin olduğu yere kopyalamamı söyledi. Arkadaşım olduğu için hiç şüphelenmedim’, ‘**.com sosyal medya hesabı üzerinden bahis ve iddaa reklamlarını, buralardan insanların para kazandığını gördüm. Hesabı takibe aldım ve irtibata geçtim. Şikeli maçlar oynanacağını, para yatırmam durumunda büyük meblağlar kazanabileceğimi, bunun için belirli miktarda para yatırmam gerektiğini bana söylediler’ gibi benzer şekilde dolandırıldıkları anlaşılmıştır. İlimiz merkezinde ve İlçelerimizde halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması, haksız kazanç sağlayan suç organizasyonlarına karşı yürütülen mücadelemiz aralıksız ve kararlı bir şekilde devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”