Van’da seyir halindeyken alev alan otomobil küle döndü

Van’ın Muradiye ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobil küle dönerken, araçta bulunan 4 kişi ise yara almadan kurtuldu.

Edinilen bilgilere göre, Çaldıran’dan Van istikametine doğru giden 35 KB 8670 plakalı KİA Sportage marka jip, Çakırbey mevkinde alev aldı. Araç içinde bulunan 4 kişi yara almadan kurtulurken, alevlerin sardığı otomobil ise küle döndü.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri soğutma çalışması yaparken, jandarma ekipleri ise olayla ilgili inceleme başlattı.