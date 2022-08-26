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Van’da seyir halindeki otomobil alev alev yandı
Van’ın Edremit ilçesinde seyir halindeyken kaldırıma çarpması sonucu yanmaya başlayan otomobil, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Asayiş 26.08.2022, 11:29
Van’ın Edremit ilçesinde seyir halindeyken kaldırıma çarpması sonucu yanmaya başlayan otomobil, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre olay, Edremit ilçesine bağlı Çiçekli Mahallesi’nde meydana geldi. H.E. yönetimindeki 24 DV 739 plakalı Fiat marka otomobil, kaldırıma çarptı. Otomobilin kaldırıma çarpması ile birlikte motor kısmı yanmaya başladı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar kendi imkanları ile yangına müdahale ederken, Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Edremit Grup Amirliği ekiplerine de haber verdiler. Kısa sürede olay yerine giden itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Otomobilde büyük çapta maddi hasar oluştu.
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