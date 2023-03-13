Van’da seyir halindeki minibüs yandı

Van’ın Saray ilçesinde seyir halindeki minibüs yanarak hurda yığınına döndü.

Edinilen bilgiye göre olay, akşam saatlerinde Van-Saray karayolu üzerinde meydana geldi. V.O. yönetimindeki 55 BBB 65 plakalı minibüs, seyir halindeyken motor kısmından alev aldı. Sürücü, aracını yol kenarına park ederek aşağı inip itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine giden Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı’na bağlı Saray Grup Amirliği ekipleri, yanan araca müdahale etti. Söndürülen minibüsten geriye hurda yığını kaldı.