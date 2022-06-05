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Van’da şehit olan polis memuru Tuncay Akyüz olayıyla ilgili bir kişi yakalandı

Van’da 2012 yılında Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli polis memuru Tuncay Akyüz’ün şehit edilmesi olayının faili teröristi hastaneye getiren ve olayın ardından kaçmasına yardım eden örgüt mensubu yakalandı.

Asayiş 05.06.2022, 12:30
Van’da şehit olan polis memuru Tuncay Akyüz olayıyla ilgili bir kişi yakalandı

Van’da 2012 yılında Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli polis memuru Tuncay Akyüz’ün şehit edilmesi olayının faili teröristi hastaneye getiren ve olayın ardından kaçmasına yardım eden örgüt mensubu yakalandı.

Van İl Jandarma Komutanlığı, polis memuru Tuncay Akyüz’ün şehit edilmesi olayıyla ilgili gelen istihbarat bilgisi üzerine çalışma başlattı. 4 ay süren çalışma sonucunda M.K isimli örgüt mensubunun Gürpınar ilçesi Tüzek mezrasında olduğu belirlendi. Jandarma Özel Harekat Timleri ve TEM Şube Müdürlüğü ekiplerinin 26 Mayıs’ta helikopter destekli operasyonu ile yakalanan örgüt mensubu, adli makamlarca tutuklandı.

Yakalanmamak için çobanlık yaptığı belirlenen örgüt mensubunun, 24 Eylül 2014 tarihinde Gürpınar-Sevindik Mahallesi bölgesinde operasyon birliklerine EYP saldırısı gerçekleştirdiği de tespit edildi.

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