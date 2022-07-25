Van’da sahte bin 800 dolar ele geçirildi

Van’da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda sahte bin 800 dolar ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “17-24 Temmuz 2022 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde, ‘Parada Sahtecilik SKM’ konuları çerçevesinde 36 adet sahte 50 dolar ele geçirilmiştir. Ele geçirilen suç unsuruyla ilgili 5 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapılmıştır” denildi.