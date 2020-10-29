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Van’da PKK’ya yönelik "Yıldırım-10" operasyonu

VAN’IN BAŞKALE İLÇESİNDE GÜVENLİK GÜÇLERİNCE TERÖR ÖRGÜTÜ PKK’YA YÖNELİK DÜZENLENEN "YILDIRIM-10" OPERASYONUNDA MÜHİMMAT VE YAŞAM MALZEMESİ ELE GEÇİRİLDİ.

Asayiş 29.10.2020, 21:34
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Van’da PKK’ya yönelik "Yıldırım-10" operasyonu

Van’ın Başkale ilçesinde güvenlik güçlerince terör örgütü PKK’ya yönelik düzenlenen "Yıldırım-10" operasyonunda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca PKK/KCK terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde PKK/KCK terör örgütüne ait sığınak, barınak ve depoların tespit edilmesi maksadıyla, Başkale İlçesi kırsalında 28 Ekim’de Yıldırım-10 operasyonu başlatıldı. Operasyonda 1 adet Zagros keskin nişancı tüfeği, 105 adet PK makinalı tüfeğe ait fişek, 30 adet elektrikli fünye ve bir miktar yaşam malzemesi ele geçirildi.

Bölgede halkın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonların, halkın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edeceği belirtildi.

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