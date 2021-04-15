banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Borsa güne yükselişle başladı
Borsa güne yükselişle başladı
Polisten örnek davranış
Polisten örnek davranış
Hiç gitmediği İstanbul’dan trafik cezası yedi
Hiç gitmediği İstanbul’dan trafik cezası yedi
1 milyon dolara açık artırmaya çıkarıldı!
1 milyon dolara açık artırmaya çıkarıldı!

Van’da PKK/KCK terör örgütü mensubu 2 kişi yakalandı

Van’ın Tuşba ilçesinde yürütülen operasyon sonucunda PKK/KCK terör örgütü mensubu 2 kişi yakalandı.

Asayiş 15.04.2021, 11:51
1
Van’da PKK/KCK terör örgütü mensubu 2 kişi yakalandı

Van’ın Tuşba ilçesinde yürütülen operasyon sonucunda PKK/KCK terör örgütü mensubu 2 kişi yakalandı.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca PKK/KCK terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Yürütülen çalışmalar neticesinde Tuşba ilçesinde 15 Nisan 2021 tarihinde icra edilen operasyon neticesinde 2 PKK/KCK terör örgütü mensubu yakalanmıştır. Bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonlar, yine halkımızın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecektir” denildi.
banner473
Yorumlar (0)
banner470
16°
parçalı az bulutlu