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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Başarıyla tamamlanan Afrika’ya açılım politikamız 2013 yılı itibariyle yerini Afrika ortaklık politikasına bıraktı” dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Konumu ve bölgedeki gücü itibariyle Senegal Batı Afrika ülkelerine açılan bir ihracat kapısıdır” dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin G-20’nin önemli bir üyesi olduğunu ifade ederek, satın alma paritesine göre dünyanın en büyük 13’üncü ülkesi olduğunu belirtti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Senegal-Türkiye İş Forumu’nda yaptığı konuşmada, “Firmalarımızın Senegal’de aktif rol almasından gurur duyuyoruz. Çok sayıda büyük projeyi başarıyla tamamladılar” dedi.
Van’da otelde 10 düzensiz göçmen yakalandı
Van İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin bir otele düzenlediği operasyonda 10 düzensiz göçmen yakalandı.
Asayiş 21.02.2022, 20:12
Van İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin bir otele düzenlediği operasyonda 10 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü tarafından il genelinde göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti yapan şahısların deşifresine ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışmalar kapsamında bir otele operasyon yapıldı. İpekyolu ilçesindeki otelde sahte 5 adet pasaport, sahte 2 adet uluslararası koruma belgesi ele geçirilirken, 10 düzensiz göçmen de yakalandı. Olayla ilgili 3 organizatör hakkında adli tahkikat başlatıldı.