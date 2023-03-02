Van’da nefes kesen operasyon: 200 kilo eroin ele geçirildi

Van’da polis ekiplerince düzenlenen nefes kesen operasyonda 200 kilo eroin ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğü ekiplerince takibi yapılan kamyon, uygun bir alanda durduruldu. Kamyonda dedöktör kepöği Thor’un da katılımıyla yapılan aramada 200 kilo 150 gram eroin ele geçirildi.

3 kişinin gözaltına alındığı operasyonla ilgili Emniyet Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından ‘Kökünü kurutana kadar mücadeleye devam’ notuyla paylaşım yapıldı.