Van’da minibüs beton bariyerlere çarptı: 1 ölü
VAN’IN ÇALDIRAN İLÇESİNDE MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA BETON BLOKLARIN ALTINDA KALAN ŞAHIS HAYATINI KAYBETTİ.
Van’ın Çaldıran ilçesinde minibüsün beton bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında beton blokların altında kalan kişi hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre kaza, sabah saat 07.50 sularında Van-Doğubayazit yolu üzerinde bulunan Soğuksu Mahallesi civarında meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 65 LB 403 plakalı minibüs yol kenarında bulunan beton bariyerlere çarptı. Kazada araç içerisindeki bir kişi, üzerine beton blok düşmesi sonucu bulunduğu yerde sıkışarak hayatını kaybetti. Çevreden geçen sürücüler jandarma ve Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Çaldıran Grup Amirliği ekiplerine haber verdi. Kısa sürede bölgeye giden ekipler, Çaldıran Belediyesine ait iş makinesi yardımı ile uzun uğraşlar sonucu beton bloklar kaldırılarak şahsın cansız bedeni çıkarıldı. Cenaze otopsi yapılmak üzere çaldıran Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.
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