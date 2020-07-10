Van’da meydana gelen sel tren yolu ve tarım arazilerine zarar verdi
VAN’DA ETKİLİ OLAN SAĞANAK NEDENİYLE MEYDANA GELEN SEL ÖZALP KARAYOLUNA, TREN RAYLARINA VE TARIM ARAZİLERİNE ZARAR VERDİ.
Van’da etkili olan sağanak nedeniyle meydana gelen sel Özalp karayoluna, tren raylarına ve tarım arazilerine zarar verdi.
Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden sabah saatlerinde yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın parçalı çok bulutlu olacağı, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiği bildirilmişti. Öğle saatlerinde aniden bastıran sağanak nedeniyle İpekyolu ile Özalp ilçeleri sınırında sel meydana geldi. Van-Özalp karayolu da sel nedeniyle bir süre kapandı. Sel sularının durması üzerine iş makineleri tarafından karayolu yeniden ulaşıma açıldı. Tren ulaşımına da zarar veren sel, işçilerin uzun uğraşı sonrası raylarda biriken atıklar temizlenebildi.
Üç koldan gelen selin tarım arazilerine büyük zarar verdiğini ifade eden vatandaşlar, zararın karşılanması için yetkililerden yardım beklediklerini belirtti.
İtfaiye ekipleri bölgede çalışma yaptı
İpekyolu ilçesine bağlı Gövelek Mahallesi’ndeki sel baskınına Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı İpekyolu ile Tuşba grup amirliğinden ekipler de gerekli güvenlik önlemlerini alarak bölgede çalışma yürüttü.
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