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Van’da korkutan yangın

Van’ın İpekyolu ilçesindeki 8 katlı bir binanın giriş katında çıkan yangın korkuya neden oldu.

Asayiş 10.08.2022, 18:59
Van’da korkutan yangın

Van’ın İpekyolu ilçesindeki 8 katlı bir binanın giriş katında çıkan yangın korkuya neden oldu.

Alınan bilgilere göre yangın, Hatuniye Mahallesi Ahmet Koralkan 1. Çıkmaz Sokak üzerindeki 8 katlı bir binanın giriş katında meydana geldi. Buzdolabı kablolarının yanmasından kaynaklı çıkan yangına Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Tuşba ve İpekyolu grup amirliği ekipleri müdahale etti. Kısa sürede yangın söndürülürken, evde bazı eşyalar ise hasar gördü.

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