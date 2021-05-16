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Van’da köpeklerin saldırdığı 6 yaşındaki Ruken öldü

Van’ın Tuşba ilçesine bağlı Beyüzümü Mahallesi’nde sabah saatlerinde köpeklerin saldırısına uğrayan Ruken Kolcu (6), hayatını kaybetti.

Asayiş 16.05.2021, 16:21
Van’da köpeklerin saldırdığı 6 yaşındaki Ruken öldü

Van’ın Tuşba ilçesine bağlı Beyüzümü Mahallesi’nde sabah saatlerinde köpeklerin saldırısına uğrayan Ruken Kolcu (6), hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Beyüzümü Mahallesi’nde yaşayan Kolcu ailesinin 4 çocuğundan biri olan Ruken, sabah 07.00 saatlerinde evlerinin yakınlarındayken bir anda kayboldu. Kızlarını bulamayan aile, polis ekiplerine haber verdi. Polis ekipleri ve komşuların aramaları sonucu evlerinin yaklaşık 500 metre ilerisinde kız çocuğunun köpeklerin saldırısı sonucu öldüğü haberi geldi. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, yapılan inceleme sonrası Ruken Kolcu’nun cansız bedeni, cenaze aracıyla morga kaldırıldı.
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