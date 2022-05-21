Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Göğsümüzü tanklara, ölüm kusan silahlara siper edeceğiz ama istikbal ve istiklalimize asla leke sürdürmeyeceğiz”
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Her karış toprağında bir şehidin yattığı bu mübarek vatanı, kavgadan ve kaostan medet uman kan tüccarlarının insafına bırakmayacağız"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Sırtını emperyalistlere, onların temsilcilerine, muhtelislerin, 3 günlük ikballeri uğruna bu ülkenin gençlerini bozuk para gibi harcamasına müsaade etmeyeceğiz"
Van’da kaçak içki ve sigara ele geçirildi
Van’ın İpekyolu ilçesinde tespit edilen bir araçta gümrük kaçağı alkollü içki ve sigara ele geçirildi.
Asayiş 21.05.2022, 19:33
Van’ın İpekyolu ilçesinde tespit edilen bir araçta gümrük kaçağı alkollü içki ve sigara ele geçirildi.
Van Emniyet Müdürlüğün yapılan açıklamada, il genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla gümrük kaçağı ticareti yapan ve nakleden şahıs/şahısların deşifresine yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Tuşba İlçe Jandarma Komutanlığı görevlilerince yürütülen ortak çalışmada; ilimiz İpekyolu ilçesinde tespit edilen bir araçta yapılan aramada 350 şişe gümrük kaçağı oldu değerlendirilen alkollü içki ve 160 paket sigara ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili 1 şüpheli şahıs hakkında adli tahkikat başlatılmıştır” denildi.