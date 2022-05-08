Van’da kaçak avlanan 1 ton inci kefali ele geçirildi

Van’ın Muradiye ilçesinde jandarma ekipleri tarafından bir araçta kaçak avlanmış 1 tona yakın inci kefali balığı ele geçirildi.

Alınan bilgilere göre, gece saatlerinde devriye görevi yürüten jandarma ekipleri tarafından Köşk Mahallesi’nde şüphe üzerine bir kamyonet durdurularak arama yapıldı. Yapılan aramada kaçak avlanarak çuvallara konulmuş şekilde yaklaşık 1 ton inci kefali balığı ele geçirildi. Araç sürücüsüne 11 bin TL para cezası verilirken, araç ise 15 gün trafikten men edildi.