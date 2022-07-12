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Van’da intihar girişimi polisin ikna sonucu engellendi

Van’ın merkez İpekyolu ilçesinde 6 katlı inşaat halindeki binanın dış cephe iskelesine çıkarak intihar girişiminde bulunan genç polis ekiplerce ikna edildi.

Asayiş 12.07.2022, 16:19
Van’da intihar girişimi polisin ikna sonucu engellendi

Van’ın merkez İpekyolu ilçesinde 6 katlı inşaat halindeki binanın dış cephe iskelesine çıkarak intihar girişiminde bulunan genç polis ekiplerce ikna edildi.

Edinilen bilgiye göre, ismi öğrenilemeyen bir genç İpekyolu ilçesi Şerefiye Mahallesi’nde bulunun 6 katlı inşaat halindeki binanın dış cephe iskelesine çıktı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine; polis, 112 Acil Servis ve Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı İpekyolu ve Tuşba Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri inşaat halindeki binaya çıkarak şahsı ikna etmeye çalışırken, itfaiye ekipleri de atlama ihtimaline karşı tedbir aldı. Polisin yaklaşık yarım saat süren ikna çabaları sonucu şahıs ikna edilerek bulunduğu yerden indirildi. İkna edilen genç, polis merkezine götürülürken, bölgeye giden ekipler ise normale döndü.

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