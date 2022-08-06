Van’da iki ayda 12 bin 438 paket kaçak sigara ele geçirildi

Van’da jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda iki ayda 12 bin 438 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 1 Haziran-31 Temmuz tarihleri arasında kaçakçılıkla mücadele çerçevesinde çalışma yürütüldüğü belirtildi. Açıklamada, “Yürütülen çalışmalar neticesinde toplam 72 olayda 106 şahıs yakalanmış, yapılan aramalarda çeşitli markalarda 12 bin 438 paket bandrolsüz kaçak sigara, 21 litre kaçak alkol, 477 kilogram çay ele geçirilmiştir. Van İl Jandarma Komutanlığınca vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik çalışmalara ara vermeden devam edilmektedir” denildi.