banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Ankara'da fırtınada 3 binanın çatısı uçtu
Ankara'da fırtınada 3 binanın çatısı uçtu
Haluk Levent, koronavirüse yakalandı
Haluk Levent, koronavirüse yakalandı
Kırgızistan Bağımsızlık Günü askeri geçit töreniyle kutladı
Kırgızistan Bağımsızlık Günü askeri geçit töreniyle kutladı
Belediye Başkanı vatandaşa 12 dakika boyunca küfretti
Belediye Başkanı vatandaşa 12 dakika boyunca küfretti

Van’da hava destekli düzensiz göçmen operasyonu

Van’ın İpekyolu ilçesinde polis ekiplerinde hava destekli düzenlenen operasyonda, 3 ayrı ikamette 48 düzensiz göçmen yakalandı.

Asayiş 02.09.2021, 08:32
Van’da hava destekli düzensiz göçmen operasyonu

Van’ın İpekyolu ilçesinde polis ekiplerinde hava destekli düzenlenen operasyonda, 3 ayrı ikamette 48 düzensiz göçmen yakalandı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti" yapan şahıs/şahısların deşifresine ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik yapılan çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Müdürlüğümüz Göçmen Kaçakçılığı İle Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlilerimizce; ilimiz İpekyolu ilçesinde helikopter destekli yapılan operasyonda, 3 ayrı ikamette yapılan aramada 48 düzensiz göçmen şahıs yakalanmış, olayla ilgili 3 şahsa ‘Göçmen Kaçakçılığı’ suçundan gerekli yasal işlemler başlatılmıştır” denildi.

Yorumlar (0)
31°
açık