Van’da göçmenlerin kaldığı ‘şok ev’ yıktırıldı

Van Emniyet Müdürlüğü İran sınırını aşarak Türkiye’ye yasadışı yollardan giren düzensiz göçmenler için kent merkezinde başlattığı operasyonlar çerçevesinde ‘şok ev’ olarak tabir edilen metruk yapıyı yıktırdı.

Van’da göçmen kaçakçılarının faaliyetlerinin engellenmesi amacıyla operasyonlar düzenleyen polis ekipleri, bugün "şok ev" diye tabir edilen metruk yapıları yıktırdı. Van İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı göçmen kaçakçılığıyla mücadele ekipleri, İpekyolu ilçesine bağlı farklı mahallelerde daha önce kaçak göçmenlerin barındığı metruk evlerin olduğu ihbarı üzerine bir operasyon düzenledi.

Göçmen kaçakçılığıyla mücadele ekiplerinin gözetiminde Van Büyükşehir Belediyesi ile İpekyolu Belediyesinin yardımıyla tespit edilen şok evler iş makineleriyle yıktırıldı. Bugünkü yıkım ilçeye bağlı Hacıbekir Mahallesi’ndeki Bağlan Sokak’ta bulunan ve kime ait olduğu tespit edilemeyen evde gerçekleştirildi. Polis ekiplerinin çevrede güvenlik önlemi almasıyla belediye görevlileri tarafından yıkım işlemi başarıyla tamamlandı.

Öte yandan, emniyet ve jandarma ekiplerince geçtiğimiz 2021 yılında kaçak göçmenlerin barındığı 153 şok evin yıktırıldığı kaydedildi.