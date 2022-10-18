Van’da FETÖ operasyonu: 6 gözaltı

Van’da polis ekipleri tarafından FETÖ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Van Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, "Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün güncel finans yapılanması ile mücadele çerçevesinde operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 6 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda 2 bin 540 Euro, 2 bin 555 Türk Lirası, 4 bin 500 gram gümüş külçe, 10 adet örgütsel doküman ve çok sayıda dijital materyal ele geçirilmiştir. Gözaltına alınan 6 şüpheli şahsın Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemleri devam etmektedir" denildi.