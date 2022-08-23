banner528

banner549

banner547

Son Dakika
Sıcak hava yerini yağışa bırakıyor
Sıcak hava yerini yağışa bırakıyor
Bu meslekte çırak bulmak artık çok zor
Bu meslekte çırak bulmak artık çok zor
Trabzonspor Avrupa’da 141. maçına çıkıyor
Trabzonspor Avrupa’da 141. maçına çıkıyor
Artvin’de 1 kg bal 17 bin liraya satıldı
Artvin’de 1 kg bal 17 bin liraya satıldı

Van’da elektronik kopya düzeneği ele geçirildi

Van’ın Gürpınar ilçesinde polis ekiplerince bir araçta yapılan aramada 10 parça halinde elektronik kopya düzeneği ele geçirildi.

Asayiş 23.08.2022, 13:07
Van’da elektronik kopya düzeneği ele geçirildi

Van’ın Gürpınar ilçesinde polis ekiplerince bir araçta yapılan aramada 10 parça halinde elektronik kopya düzeneği ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kamu düzeninin sağlanması amacıyla suç ve suçlularla mücadele çerçevesinde yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Gürpınar İlçe Emniyet Amirliği görevlilerimizce durumundan şüphe edilen 1 araç ve araç içerisinde bulunan şahıslar üzerinde yapılan aramada, sınavda kopya düzeneği olarak kullanıldığı değerlendirilen 10 parça halinde elektronik kopya düzeneği ele geçirilmiştir. Konuyla ilgili 6114 Sayılı Kanuna Muhalefet suçundan 5 şüpheli şahıs hakkında adli tahkikata başlanılmıştır” denildi.

Yorumlar (0)
30°
parçalı bulutlu