Van’da değişik suçlardan 24 kişi tutuklandı

Van’da polis ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda değişik suçlardan aranan şahıslardan 24’ü tutuklandı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde kamu düzenin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele çerçevesinde hırsızlık suçu işleyen, 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet olayları ve aranan şahıs/şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerimizce 23-29 Mayıs 2022 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde; toplam 84 yıl hapis cezası bulunan 37 şahıs yakalanmış, 21 şahıs adli makamlarca tutuklanmıştır. Hırsızlık suçu olduğu tespit edilen; 1 adet televizyon, 2 adet cep telefonu, 1 adet bisiklet, 1 adet kombi ve muhtelif malzemeler ele geçirilmiştir. Hırsızlık suçlarına karışan 18 şahıs hakkında gerekli yasal işlem yapılmış, 3 şahıs adli makamlarca tutuklanmıştır. 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet olaylarında ise 2 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet bıçak, 1 adet muşta, 1 adet kurusıkı tabanca, 9 adet fişek ele geçirilmiştir. Motosikletli Yunus Timleri tarafından yapılan çalışmalarda da aranması olan 1 şahıs yakalanmış, 1 adet tabanca ele geçirilmiştir. Şahıslar hakkında gerekli yasal işlemlere başlanılmıştır” denildi.