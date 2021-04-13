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Van’da DEAŞ’lı terörist yakalandı
Van’ın Saray ilçesinde yasa dışı yollardan ülkeye giriş yapmaya çalışan DEAŞ terör örgütü mensubu 1 kişi yakalandı.
Asayiş 13.04.2021, 16:08
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Van’ın Saray ilçesinde yasa dışı yollardan ülkeye giriş yapmaya çalışan DEAŞ terör örgütü mensubu 1 kişi yakalandı.Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca DEAŞ terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Van’ın Saray ilçesinde yasa dışı yollardan ülkeye giriş yapmaya çalışan 1 DAEŞ terör örgütü mensubu, 13 Nisan 2021 tarihinde icra edilen operasyon neticesinde yakalanmıştır. Bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonlar, yine halkımızın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecektir” denildi.