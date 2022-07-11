Van’da çıkan yangında 5 kişi dumandan etkilendi

Van’ın İpekyolu ilçesinde 6 katlı binanın 5’inci katında çıkan yangında 2’si hamile olmak üzere 5 kişi dumandan etkilendi.

İpekyolu ilçesine bağlı Vali Mithat Bey Mahallesi Sağlık Sokak’ta saat 09.30 sıralarında bir binanın 5’inci katındaki dairede yangın meydana geldi. Evden dumanların çıktığını gören mahalle sakinleri durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine polis, 112 ambulans ve Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı İpekyolu Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Yangın sırasında çıkan dumandan 2’si hamile olmak üzere 5 kişi etkilendi. Sağlık ekipleri dumandan zehirlenenleri yaptığı ilk müdahalesinin ardından çevre hastanelere kaldırdı.

İtfaiye ekiplerince kısa sürede müdahale edilen yangının elektrik aksamından çıktığı düşünülüyor. Öte yandan, yangının meydana geldiği daire ise kullanılamaz hale geldi.