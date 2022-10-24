Van’da bir haftada 821 düzensiz göçmen yakalandı

Van’da jandarma ekiplerince 17-23 Ekim tarihleri arasında yürütülen çalışmalarda 82 düzensiz göçmen yakalandı.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalarda, cumhuriyet başsavcılıklarının koordine ve talimatları doğrultusunda Van İl Jandarma Komutanlığınca 17-23 Ekim tarihleri arasında operasyonlar düzenlendiği belirtildi. Açıklamada, “Van İl Jandarma Komutanlığı tarafından göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik yürütülen operasyonlarda 821 düzensiz göçmen, 3 göçmen kaçakçısı yakalandı. Yakalanan göçmenler adli ve idari işlemlerinin ardından Van Geri Gönderme Merkezine sevk edilirken, yakalanan göçmen kaçakçıları için gerekli adli işlemler başlatıldı” denildi.