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Van’da bir haftada 387 kilo 394 gram uyuşturucu ele geçirildi

Van’da polis ekiplerince bir hafta boyunca yapılan çalışmalar sonucunda 387 kilo 394 gram uyuşturucu ele geçirilirken, 25 şüpheli şahıs hakkında ise yasal işlem yapıldı.

Asayiş 11.10.2021, 11:19
Van’da bir haftada 387 kilo 394 gram uyuşturucu ele geçirildi

Van’da polis ekiplerince bir hafta boyunca yapılan çalışmalar sonucunda 387 kilo 394 gram uyuşturucu ele geçirilirken, 25 şüpheli şahıs hakkında ise yasal işlem yapıldı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten şahıs/şahıslara ve sokak satıcılarına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce 4-10 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde; 383 kilo 211 gram eroin, 4 kilo 164 gram metamfetamin, 7,93 gram esrar, 11,26 gram sentetik kannabinoid (Bonzai), 32 adet ecstasy ele geçirilmiştir. Elde edilen uyuşturucu maddelerle ilgili olarak 25 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem yapılmıştır” denildi.

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