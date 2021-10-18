banner363

banner453

banner454

banner420

Son Dakika
McDonald’s Türkiye, 'bisikletli kurye' dönemine geçti!
McDonald’s Türkiye, 'bisikletli kurye' dönemine geçti!
Evde Bakım Yardımı ödemeleri başladı
Evde Bakım Yardımı ödemeleri başladı
Piyasalarda son durum ne?
Piyasalarda son durum ne?
Bill Gates’in kızı imam nikahıyla evlendi
Bill Gates’in kızı imam nikahıyla evlendi

Van’da bir haftada 357 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Van’da polis ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda 357 kiloya yakın uyuşturucu madde ele geçirildi.

Asayiş 18.10.2021, 09:13
Van’da bir haftada 357 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Van’da polis ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda 357 kiloya yakın uyuşturucu madde ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten şahıs/şahıslara ve sokak satıcılarına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce 11-17 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde, 231 kilo 906 gram eroin, 125 kilo 68 gram metamfetamin ve 16 adet sentetik ecza ele geçirilmiştir. Elde edilen uyuşturucu maddelerle ilgili olarak 16 şüpheli şahıs hakkında “Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak/uyuşturucu madde nakletmek” suçundan yasal işlem yapılmıştır” denildi.

Yorumlar (0)
17°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 9 21
2. Fenerbahçe 9 19
3. Beşiktaş 9 17
4. Karagümrük 9 17
5. Galatasaray 9 17
6. Hatayspor 8 16
7. Altay 9 15
8. Konyaspor 9 14
9. Alanyaspor 8 14
10. Adana Demirspor 9 12
11. Kayserispor 8 11
12. Gaziantep FK 8 11
13. Sivasspor 9 10
14. Başakşehir 9 9
15. Antalyaspor 9 9
16. Öznur Kablo Yeni Malatya 9 9
17. Göztepe 9 8
18. Giresunspor 9 8
19. Kasımpaşa 9 6
20. Rizespor 9 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 9 21
2. Ankaragücü 9 21
3. Erzurumspor 9 18
4. Eyüpspor 9 17
5. Kocaelispor 8 16
6. Bandırmaspor 9 15
7. Tuzlaspor 7 14
8. Samsunspor 8 11
9. Gençlerbirliği 8 11
10. Menemenspor 9 11
11. Denizlispor 9 10
12. Altınordu 9 10
13. Adanaspor 9 9
14. Manisa FK 9 9
15. Boluspor 8 8
16. Bursaspor 8 8
17. İstanbulspor 7 7
18. Balıkesirspor 8 6
19. Ankara Keçiörengücü 8 4
Takımlar O P
1. Chelsea 8 19
2. Liverpool 8 18
3. Man City 8 17
4. Brighton 8 15
5. Tottenham 8 15
6. M. United 8 14
7. West Ham 8 14
8. Everton 8 14
9. Brentford 8 12
10. Wolverhampton 8 12
11. Leicester City 8 11
12. Aston Villa 8 10
13. Arsenal 7 10
14. Crystal Palace 7 7
15. Southampton 8 7
16. Watford 8 7
17. Leeds United 8 6
18. Burnley 8 3
19. Newcastle 8 3
20. Norwich City 8 2
Takımlar O P
1. Real Sociedad 9 20
2. Real Madrid 8 17
3. Sevilla 8 17
4. Atletico Madrid 8 17
5. Osasuna 9 17
6. Rayo Vallecano 9 16
7. Barcelona 8 15
8. Athletic Bilbao 8 13
9. Valencia 9 12
10. Real Betis 8 12
11. Villarreal 8 11
12. Mallorca 9 11
13. Espanyol 8 9
14. Elche 9 9
15. Cádiz 8 7
16. Celta de Vigo 9 7
17. Granada 8 6
18. Levante 9 5
19. Deportivo Alaves 7 3
20. Getafe 9 2