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Van’da bin 602 gram külçe altın ele geçirildi
Van’da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda bin 602 gram ağırlığında külçe altın ele geçirildi.
Asayiş 28.04.2022, 09:57
Van’da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda bin 602 gram ağırlığında külçe altın ele geçirildi.
Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde haksız kazanç sağlayan şahıs/şahısların deşifresine yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Van Ferit Melen Havalimanı Şube Müdürlüğü görevlilerimizce bir çanta içerisinde yapılan aramada; taşıma belgesi bilgileri gerçeğe aykırı bir şekilde düzenlenmiş olan bin 602 gram ağırlığında 1 adet külçe altın ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili 2 şüpheli şahsa ‘5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ve Resmi Belgede Sahtecilik’ suçundan adli tahkikat başlatılmıştır” denildi.