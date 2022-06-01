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Van’da basma düzenekli EYP, top mermisi ve lav silahı ele geçirildi

Van’ın Çaldıran ilçesinde yürütülen operasyonda 2 adet basma düzenekli EYP, top mermisi ve lav silahı ele geçirildi.

Asayiş 01.06.2022, 09:50
Van’da basma düzenekli EYP, top mermisi ve lav silahı ele geçirildi

Van’ın Çaldıran ilçesinde yürütülen operasyonda 2 adet basma düzenekli EYP, top mermisi ve lav silahı ele geçirildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca 30 Mayıs 2022 tarihinde PKK/KCK terör örgütüne ait sığınak, barınak ve depoların tespit edilmesi maksadıyla Çaldıran ilçesi kırsalında Şehit Jandarma Onbaşı Mustafa Gökdal Operasyonu’nun icra edildiği belirtildi. Açıklamada, “Operasyon neticesinde 2 adet basma düzenekli EYP, 1 adet patlamamış top mermisi, 1 adet kullanılmış lav silahı ve çok sayıda malzeme ele geçirilmiştir. Bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması ve teröristle mücadele çerçevesinde yürütülen operasyonel faaliyetlere artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir” denildi.

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