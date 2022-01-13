Van’da Bahçesaray yolundaki üç ayrı noktaya çığ düştü

Bahçesaray karayolunun üç ayrı noktasına çığ düşerken, yolda mahsur kalan vatandaşlar karayolları ekipleri tarafından kurtarıldı.

Van-Bahçesaray karayolunda üç ayrı noktaya çığ düştü. Yolda mahsur kalanların haber vermesi üzerine bölgeye Karayolları 11. Van Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yürütülen çalışmalar sonucunda mahsur kalan araçlardaki vatandaşları kurtaran ekipler, tedbir amaçlı karayolunu trafiğe kapattı.

Bahçesaray’a gitmek üzere yola çıkan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi’nden Doktor Öğretim Üyesi Mustafa Akkuş, “Yol kapalı olduğu için buradan geri dönüyoruz. Bu bölge çok önemli. Dicle’ye giden suyun en büyük bölümü buradan gidiyor. Bu bölgede kar varsa, Dicle Nehri’ni kullanarak tarım yapan ve su ihtiyacını sağlayan bütün insanlar için su var demektir. Dolayısıyla bu bölgeler stratejik öneme sahiptir” dedi.