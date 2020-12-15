Van’da asansör boşluğuna düşen bekçi hayatını kaybetti

Van’da inşaat halindeki binanın asansör boşluğuna düşen Ömer Soğukbulak isimli bekçi hayatını kaybetti.

Olay İpekyolu ilçesindeki Hüsrev Paşa İlk ve Ortaokulunun yakınlarındaki bir inşaatta meydana geldi. Olayın yaşandığı inşaatın bekçisi, Ömer Soğukbulak isimli bekçi arkadaşını kendisine yardım etmesi için çağırdı. İnşaata yardıma gelen bekçi Ömer Soğukbulak, asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybetti. Bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edilirken, olayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı belirtildi.