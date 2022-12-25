Van’da Afgan göçmenleri rehin alan 4 kişi tutuklandı

Van’da Afgan göçmenleri rehin alarak işkence yaptıkları iddia edilen 4 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul’a gitmek üzere Van’a gelen Afgan göçmenlerin rehin alınarak işkenceye maruz bırakıldığı ihbarı üzerine Van İl Jandarma Komutanlığına bağlı Suç Araştırma Timleri (JASAT) çalışma başlattı. Çete üyelerinin göçmenlerin telefonları ile çektikleri işkence videolarını ailelerine göndererek, rehineleri serbest bırakmak için fidye istedikleri belirlendi. JASAT’ın teknik ve fiziki takibi sonucu 4 kişi, adreslerine düzenlenen operasyonla yakalandı. Şahıslar, ifadelerinin alınması sonrası sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak Van M tipi Kapalı Cezaevine teslim edildi.