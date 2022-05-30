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Van’da 97,5 kilogram kaçak trüf mantarı ele geçirildi

Van’da polis ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen 97,5 kilogram trüf mantarı ele geçirildi.

Asayiş 30.05.2022, 11:34
Van’da 97,5 kilogram kaçak trüf mantarı ele geçirildi

Van’da polis ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen 97,5 kilogram trüf mantarı ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “23-29 Mayıs 2022 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen 650 paket sigara ve 97,5 kilogram trüf mantarı ele geçirilmiştir” denildi.

Öte yandan, ‘Resmi Belgede Sahtecilik ve 6114 SKM’ çerçevesinde sınavda kopya düzeneği olarak kullanıldığı tespit edilen 1 adet kulaklık, 1 adet kamera, 1 adet wi-fi cihazı, 1 adet SIM kart ve 1 adet smart kart cihazı ele geçirildi. Ele geçirilen suç unsurları ve toplam 4 olay çerçevesinde 6 şahıs hakkında gerekli yasal işlem yapıldığı bildirildi.

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