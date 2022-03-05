Van’da 85 düzensiz göçmen yakalandı

Van’ın Gevaş İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan yok kontrolleri sırasında yurda yasa dışı yollardan girdiği tespit edilen 85 Afgan uyruklu düzensiz göçmen yakalanırken, olayla bağlantılı olduğu tespit edilen iki kişi ise tutuklandı.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, “İl Jandarma Komutanlığına bağlı Gevaş İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince 3 Mart 2022 günü saat 11. 00 sıralarında önleyici kolluk devriyesi esnasında metruk bir bina içerisine gizlenmiş vaziyette ülkeye yasadışı yollarla girdiği tespit edilen 85 Afganistan uyruklu yasadışı göçmen yakalanmış olup yakalanan göçmenler işlemleri yapılmak üzere ilgili kurumlara teslim edilmiştir. Göçmenlerle yapılan mülakat, araştırma ve fotoğraflı teşhis çalışması sonucunda bahse konu göçmenleri bölgeye getiren şahısların M.A ve R.A olduğu tespit edilmiş olup, şüpheli şahıslar çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir. Bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik çalışmalar, yine halkımızın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecektir” denildi.