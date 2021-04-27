banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
ÖSYM'den ALES açıklaması!
ÖSYM'den ALES açıklaması!
Tam kapanmada alkol satışı yasak olacak
Tam kapanmada alkol satışı yasak olacak
Esnaftan tam kapanma için talep listesi
Esnaftan tam kapanma için talep listesi
Asgari ücrette artış emri!
Asgari ücrette artış emri!

Van’da 80 kilogram eroin ele geçirildi

Van’ın Saray ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 80 kilogram eroin maddesi ele geçirildi.

Asayiş 27.04.2021, 16:36
2
Van’da 80 kilogram eroin ele geçirildi

Van’ın Saray ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 80 kilogram eroin maddesi ele geçirildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, 27 Nisan 2021 tarihinde elde edilen istihbari bilgiler neticesinde Saray ilçesi Kurucan Mahallesi Sılçık mevkiinde operasyon icra edildiği belirtildi. Açıklamada, “Operasyonda dere yatağına bırakılmış vaziyette 3 çuval içerisinde toplam 80 kilogram eroin maddesi ele geçirildi. Olay ile ilgili şüphelilerin tespitine yönelik adli soruşturma devam etmektedir” denildi.
Yorumlar (0)
20°
açık
Günün Anketi Tümü
Amerika Birleşik Devletleri'ni Türkiye'nin müttefiki olarak görüyor musunuz?
Amerika Birleşik Devletleri'ni Türkiye'nin müttefiki olarak görüyor musunuz?