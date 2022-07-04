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Van’da 7 organizatör tutuklandı

Van’da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 7 organizatör tutuklandı.

Asayiş 04.07.2022, 08:29
Van’da 7 organizatör tutuklandı

Van’da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 7 organizatör tutuklandı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde "Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti" yapan şahıs/şahısların deşifresine ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Göçmen Kaçakçılığı İle Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlilerimizce 27 Haziran - 3 Temmuz 2022 tarihleri arasında yapılan 4 ayrı operasyonda; 8 organizatör hakkında adli işlem yapılmış ve 7 organizatör tutuklanmıştır” denildi.

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