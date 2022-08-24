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Van’da 622 personelin katılımıyla Eren Abluka-35 Operasyonu başlatıldı

İçişleri Bakanlığınca Van’da 622 personelin katılımıyla Eren Abluka-35 Şehit Jandarma Astsubay Başçavuş Coşkun Tanrıöver Operasyonu başlatıldı.

Asayiş 24.08.2022, 09:35 24.08.2022, 09:51
Van’da 622 personelin katılımıyla Eren Abluka-35 Operasyonu başlatıldı

PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Van’da Eren Abluka-35 (Van-Başkale-Tahılköy) Şehit J.Asb.Bçvş. Coşkun Tanrıöver Operasyonu başlatıldı.

Operasyonda Van İl Jandarma Komutanlığınca; Jandarma Özel Harekât (JÖH) ve Jandarma Komando timlerinden oluşan 622 personel 56 operasyonel tim görev alıyor.

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