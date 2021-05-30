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Van’da 62 kilo eroin ele geçirildi

Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin narkotik köpek ile yaptıkları operasyonda 62 kilo eroin ele geçirildi.

Asayiş 30.05.2021, 17:40
Van’da 62 kilo eroin ele geçirildi

Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin narkotik köpek ile yaptıkları operasyonda 62 kilo eroin ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, 29 Mayıs 2021 tarihinde elde edilen istihbarı bilgileri neticesinde harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, narkotik köpek ile birlikte Gürpınar ilçesine bağlı Taşdöndüren Mahallesi Madensuyu mevkiinde yapılan operasyonda arazide gizlenmiş vaziyette 62 kilo eroin maddesi ele geçirilirken, olayla ilgili şüphelilerin tespitine yönelik adli soruşturmanın devam ettiği ifade edildi.
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